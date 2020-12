Luci a Tortona: il grazie agli sponsor

TORTONA - E’ questa l’intenzione che l’Amministrazione comunale si è prefissa quando ha approvato l’avviso per la ricerca di sponsor: illuminare la città perché la luce è simbolo di rinascita e di speranza, e mai come in questo periodo abbiamo bisogno di serenità e di uno sguardo positivo al futuro.

L’iniziale aspettativa di reperire le sponsorizzazioni necessarie è diventata realtà, grazie alle aziende tortonesi che hanno prontamente risposto alla richiesta di sostenere il Natale in città: Ecoprogram–Ariel car (main sponsor), Logista Italia spa, Alpla Italia srl, FarmaTortona srl, Autostradale srl, Autosoccorso Derthona srl, Trilly tutti Brilli srl, ASMT-Gestione Ambiente; inoltre, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che sempre dimostra grande sensibilità e disponibilità nei confronti del territorio, oltre che UBI Banca, il cui contributo annuale è fondamentale per le attività e le manifestazioni dell’ente.

Il Comune è riuscito ad illuminare con installazioni natalizie tridimensionali le piazze e gli angoli del centro storico, integrando e completando le luminarie natalizie delle vie predisposte dall’Associazione Commercianti cittadina realizzate grazie all’impegno di alcuni operatori del settore e al contributo di Simecom, azienda che da alcuni anni è al fianco di Unicom in questa bella iniziativa.

A tutti, aziende, enti e singoli commercianti, che hanno contribuito ad “accendere” il Natale 2020 va il più sentito grazie da parte dell’Amministrazione. Ai concittadini la speranza che queste luci possano essere l’inizio di un percorso più luminoso per tutti. Ma non è ancora finita: l’appuntamento con le ultime installazioni è per il prossimo fine settimana.