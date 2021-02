Tortona saluta il maestro Luigi Albertelli

TORTONA - E' scomparso questa sera Luigi Albertelli, per tutti i tortonesi il 'maestro': gli è stata fatale ad 86 anni una caduta in casa dalle cui complicazioni non è riuscito a riprendersi.

Albertelli nel corso della sua lunghissima carriera aveva scritto un migliaio di canzoni, due delle quali avevano anche vinto il festival di Sanremo - 'Zingara' di Iva Zanicchi e Bobby Solo nel 1969 da cui poi la querelle con De Gregori e 'La notte dei pensieri' nelle nuove proposte del 1987 cantata da Michele Zarrillo - ma l'elenco sarebbe lunghissimo come lo è quello degli artisti con cui ha collaborato: Mina, Zucchero, Caterina Caselli, Dori Ghezzi, i Nomadi, i Dik Dik, Milva, Umberto Tozzi, Drupi, Fred Bongusto e Adriano Pappalardo per cui scrisse 'Ricominciamo' oltre al compaesano Giuliano Illiani in arte Donatello.

Negli ultimi anni era risalito alla ribalta con la riscoperta di tutte le sigle tv dei cartoni animati degli anni '80 scritte a metà con Vince Tempera; aveva lavorato anche nel mondo della pubblicità e della televisione.