Bertram a Udine per chiudere bene

TORTONA - Nel weekend sono in programma tre recuperi nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West. Oggi si gioca Mantova-Orzinuovi (ore 18), domani Bergamo-Torino e anche il match che vede impegnata la Bertram di coach Marco Ramondino sul parquet di Udine.

QUI TORTONA

La Bertram chiude a Udine la sua prima fase della stagione regolare. Una fase che si chiuderà alò secondo posto dietro Torino con accesso garantito al Girone Bianco della fase ad orologio. Di fronte l’Apu, che ha ben figurato nella Final Eight di Coppa Italia, perdendo solo in finale con Napoli (la stessa squadra che ha eliminato in semifinale Tortona). Nella gara d’andata vittoria di Tortona in una gara tra le più belle della prima fase. La squadra dell’istrionico coach Matteo Boniciolli (QUI IL ROSTER COMPLETO) ha perso Federico Mussini per infortunio (stagione finita) ma potrebbe rimettere in panchina Andrea Amato che coach Marco Ramondino ha lanciato negli anni di Casale. Bianconeri spinti dalla coppia Usa Johnson- Fouland.

Tortona si presenta al PalaCarnera al completo e con i due ex Agustin Fabi e Giulio Gazzotti, all’Apu nella passata. “Udine – spiega coach Marco Ramondino – è una formazione che ha ristrutturato le sue gerarchie dopo l’infortunio di Mussini e che ha una identità difensiva marcata con tanti giocatori di impatto in quella metà campo. Offensivamente gli equilibri sono differenti poiché Giuri ha un ruolo molto più centrale e importante: essendo un giocatore esperto e di talento, questo aspetto rende Udine ancora più pericolosa”.

Queste la valutazioni di Luca Severini: “Le partite di Coppa sono state importanti per misurarci contro le squadre del girone Rosso. Per noi sono state utili per ritrovare consapevolezza e fiducia nei nostri mezzi in vista della gara con Udine, che ha due americani importanti e un ottimo gruppo di italiani. Dovremo cercare di limitare i nostri errori per fare una buona partita, misurandoci con il livello fisico e tecnico delle formazioni che troveremo da qui a fine stagione”.

OLD WILD WEST UDINE – BERTRAM TORTONA

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 11 aprile, 18.00

Arbitri: Tirozzi, Saraceni, Grazia

Andata: 58-76

In streaming: in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)