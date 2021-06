'Volontari in tour': domenica tocca a Tortona

TORTONA - Dopo una ‘prova generale’ un paio di mesi fa che aveva rimosso oltre 650 kg di spazzatura, domenica scorsa il ‘Gruppo Volontari Campagne Pulite’ ha cominciato il suo ‘tour’ nel tortonese per raccogliere i rifiuti che gli incivili abbandonano ai bordi delle strade.

Le tre sedi della prima tappa erano tutte in bassa valle Scrivia: Castelnuovo, Sale e Molino dei Torti; in ognuna sono stati raccolti parecchi sacchi di spazzatura che grazie al patrocinio dei rispettivi comuni e di Gestione Ambiente, che ha fornito i sacchi per i volontari intervenuti e i mezzi per la raccolta a fine giornata, verranno poi conferiti negli appositi centri di smaltimento.

Domenica prossima i volontari si sposteranno nel centro zona, a Tortona, con ritrovo alle 8.30 nel parcheggio di fronte al ‘Wally’s Pub’ per poi dividersi nelle varie zone e nei vari parchi della città e raccogliere i rifiuti. L’iniziativa ha ottenuto il plauso e il ringraziamento di tutti i sindaci dei comuni coinvolti e potrebbe essere ripetuta periodicamente per sensibilizzare la popolazione su un tema così difficile come la tutela dell’ambiente.