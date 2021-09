Ecco i calendari: il derby è alla quinta giornata

ROMA - Sono stati resi pubblici nella mattinata di oggi, giovedì 9 settembre, i calendari dei nove gironi del Campionato Nazionale Dilettanti dopo che due giorni fa erano finalmente stati composti i gironi dopo le ultime decisioni su ripescaggi e iscrizioni in sovrannumero; a differenza della serie A, verrà ancora rispettato l'ordine delle partite fra il girone di andata e quello di ritorno.

Per la prima giornata, in programma domenica 19 settembre, il sorteggio è stato benevolo per le due alessandrine: ha riservato al Casale l'esordio casalingo con la neopromossa Rg Ticino mentre l'Hsl Derthona si recherà sul campo 'Chittolina' del ripescato Vado. I tortonesi giocheranno poi al 'Coppi' la domenica successiva contro il Chieri mentre il Casale si recherà anche lui per la prima trasferta in Liguria ad affrontare il Sestri Levante.

I calendari dall'Eccellenza alla Prima Categoria Il derby d'andata fra i ragazzi di Merlo e quelli di Nobili è in programma ad Acqui il 24 ottobre

Schivato di pochissimo il turno infrasettimanale per il derby: la gara di andata sarà domenica 10 ottobre al 'Natal Palli', dopo che mercoledì 6 le squadre saranno scese in campo per uno dei quattro turni durante la settimana in programma, mentre il ritorno a Tortona è in agenda per il 6 febbraio. L'ultimo turno vedrà le sfide Hsl Derthona - Novara e Ligorna - Casale, con il ritorno a campi invertiti il 15 maggio quando si concluderà la stagione regolare.

