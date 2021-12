Bertram lavora ai fianchi la Fortitudo

CASALE MONFERRATO - Bertram lavora ai fianchi e batte la Fortitudo Bologna (74-64). Successo meritato e prezioso per la squadra di coach Marco Ramondino che raggiunge quota 10 punti. In evidenza JP Macura autore di 24 punti.

La partita

Parte meglio, più decisa Bologna che sfrutta l’impatto della coppia di lunghi Groselle-Charalampopulous per prendere il comando. Martino lancia subito in quintetto i due ultimi arrivati Feldeine e Charalampopulous. Sono Sanders e Wright a mettere in moto Tortona che poi trova canestri con Macura e Daum e chiude al primo stop sul 19-17.

Equilibrio anche nella seconda frazione. Si difende e si segna poco. Solo 1 su 10 dall’arco per Tortona che fallisce tanti tiri aperti per allungare. Così la Effe resta attaccata al match e all’intervallo lungo arriva la perfetta parità (33-33). Meglio Tortona in avvio di ripresa. Un ispirato Macura (15 punti) spinge i suoi al primo strappo sul 42-37. Feldeine prova a tenere in partita la Effe che al 30’ è sotto di 10 punti sul 58-48.Bologna sembra calare di energie e convinzione. Tortona sale di livello difensivamente e sicuramente più centrata in attacco. Leoni fino al +12, qualche errore consente a Bologna di riavvicinarsi, ma Macura e Daum danno l’ultima spallata per il 74-64 finale.

Il tema

Tortona approfitta dei guai di Bologna e conquista due punti preziosi per la classifica. Tortona si conferma squadra casalinga, ma i miglioramenti difensivi dei Leoni sono incoraggianti. In una partita più a briglia sciolta in attacco, Macura piazza il suo high stagionale con 24 punti.



Voci

Marco Ramondino accoglie con soddisfazione vittoria e prestazione. “Questo è un campionato bello e duro e ogni vittoria va presa con entusiasmo. Oggi ci prendiamo questi due punti e la crescita graduale durante la partita togliendo tanti errori difensivi individuali. Come squadra, difensivamente abbiamo fatto un ottimo secondo tempo”.

Guarda in positivo anche il coach della Effe Antimo Martino. “Ci abbiamo provato e per diversi minuti siamo anche riusciti a fare la migliore partita possibile in attacco. Fino a quando abbiamo avuto energie abbiamo giocato un buon partita. Abbiamo un nuovo assetto da mettere a punto. Abbiamo problemi ma questa squadra può comunque fare meglio”.



I numeri

Finale: 74-64

Parziali: 19-17, 33-33, 58-48

Quintetti: Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Bologna con Durham, Aradori, Feldeine, Groselle, Charalampopulos.

Punti: Macura 24 (Tortona), Feldeine 18 (Bologna).

Rimbalzi: Daum 17 (Tortona), Groselle 10 (Bologna).

Assist: Wright 7 (Tortona), Durham 5 (Bologna).

Mvp: Macura (Tortona).