Esplode un cavo sotterraneo e fa saltare un tombino

TORTONA - E' stato probabilmente un corto circuito in un cavo sotterraneo a causare il blackout di oggi pomeriggio nelle zone Oasi e Paghisano: la deflagrazione ha fatto saltare un tombino all'incrocio fra via fratelli Pepe e via Emilia, causando problemi anche al traffico in zona.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco seguito da quello dei tecnici di E-distribuzione ha permesso di risolvere in poco più di un'ora il problema riallacciando buona parte delle utenze.

Al momento si sta ancora lavorando per ripristinare però la piena funzionalità della rete.