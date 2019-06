All'Infantile arrivano i visori 3D per i bimbi

Bambini in ospedale, ma 'distratti' dalla realtà virtuale: da oggi è possibile al presidio infantile 'Cesare Arrigo' di Alessandria grazie al Rotary di Valenza guidato da Werner Natta, che ha effettuato una preziosa donazione - insieme al contributo del Distretto 2032 e dei Club del gruppo Piemonte Est - di visori 3D.

Questi strumenti consentono di applicare i concetti della realtà virtuale alla pratica clinica quotidiana. Alessio Pini Prato, direttore della Chirurgia Pediatrica, spiega che "vengono utilizzati da qualche anno negli Stati Uniti, con lo scopo di distrarre i pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, applicare i criteri della sedazione non farmacologica per procedure moderatamente dolorose ma fortemente caricate di aspettative emotive e contenere l'effetto psicologico del distacco madre-figlio nell'induzione all'anestesia per gli interventi chirurgici".