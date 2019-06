Bertram: Olivieri al ‘Max’ tra prima squadra e giovani

Massimo ‘Max’ Olivieri rinnova e si divide. Il tecnico parmense (43 anni) firma un triennale con la Bertram Tortona diventando responsabile tecnico del settore giovanile e mantenendo il ruolo - già ricoperto nella passata stagione- di membro dello staff della prima squadra.

Ad accogliere con favore l’accordo è per primo Andrea Ablatico, presidente del Derthona Basketball Lab. «Sono molto felice che sia stato siglato questo accordo, la cui durata sottintende l’impegno reciproco a lavorare con prospettiva. La scelta di Massimo è stata fatta nel segno della continuità del lavoro intrapreso nella passata stagione. Olivieri è un allenatore con un curriculum che parla per lui: sono certo che insieme ci toglieremo delle soddisfazioni».

Una scelta che indica la volontà del club di lavorare dal basso sui giovani e di collegare più strettamente prima squadra e settore giovanile. Marco Ramondino, capo allenatore della Bertram Derthona, la spiega con questa riflessione: «La scelta di Massimo Olivieri come guida del settore giovanile rappresenta un segnale chiaro, da parte del club e della direzione sportiva, di quanto sia importante l’intera attività, non solo quella della prima squadra. Max è un professionista di comprovata esperienza sia a livello senior sia a livello giovanile e continuerà a dare il suo contributo anche con la prima squadra. Questo aspetto consente di avere un collegamento sempre più forte e diretto per i giovani giocatori rispetto a quella che è la pallacanestro senior».

Molto soddisfatto lo stesso Olivieri. «Ringrazio il dottor Gavio e tutta la dirigenza per questo grande attestato di stima che mi inorgoglisce e mi rende felice. Con il mio ruolo ci sarà sinergia tra lo staff della prima squadra e del settore giovanile: si tratta di un progetto unico in Italia e fortemente voluto sia da Andrea Ablatico e da Marco Ramondino. Ritengo che questo sarà un grande valore aggiunto per la crescita, sportiva e umana, dei ragazzi».