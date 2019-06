Prima riunione della nuova giunta

Si riunisce mercoledì pomeriggio per la prima volta la nuova giunta comunale di Tortona. Il sindaco Federico Chiodi e i nuovi assessori incominceranno così a prendere in mano l'attività di governo della città e a dare continuità all'azione amministrativa lasciata dalla giunta uscente. I dettagli di differente organizzazione e sensibilità ai vari temi si leggono negli accorpamenti delle deleghe: ad esempio, urbanistica e lavori pubblici non sono più in capo allo stesso assessore; l'istruzione è accorpata ai servizi sociali e non più alla cultura, a sua volta insieme al turismo, che a sua volta è scorporato dalle altre attività economiche; al bilancio non sono più accorpati né gli enti partecipati, né il controllo di gestione, rimasto in capo al sindaco come lo sport. Il primo consiglio comunale si terrà lunedì 17, con due surroghe in maggioranza in seguito alle nomine in giunta. Già definiti anche quasi tutti i capigruppo.