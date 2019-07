Tortona, il Pd critica la giunta: “Sul trasporto scolastico fugge dalle responsabilità”

TORTONA - “Alla prima prova concreta di attenzione per il quartiere San Bernardino e per gli iscritti all'istituto comprensivo Tortona B il centrodestra fugge davanti alle proprie nuove responsabilità”.

Così i consiglieri del Partito Democratico criticano duramente la decisione ormai certa della nuova amministrazione di alzare le tariffe per il trasporto degli alunni da viale Kennedy e via Bonavoglia, istituita dalla passata giunta a prezzo politico di 30 euro l'anno per ogni utente, in modo da alleviare i disagi per non avere la possibilità di frequentare le scuole nel quartiere a causa dell'inagibilità dell'edificio scolastico.

Ora che i lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato si protrarranno per almeno tre anni scolastici, la necessità di consentire la prosecuzione del servizio rimane e il sindaco Federico Chiodi ha però fatto notare la pronuncia della Corte dei Conti per equiparare i costi della linea a quelli dei servizi a domanda individuale. “Dopo avere usato strumentalmente l'argomento con l'amministrazione passata, durante la campagna elettorale, il centro destra fugge dalle responsabilità. All'amministrazione comunale sfugge l'importanza di mettere in campo ogni iniziativa per evitare la perdita di iscritti degli istituti di viale Kennedy. E ora che dovrebbe dimostrare attenzione al quartiere, non cerca di andare incontro ai disagi delle famiglie degli iscritti”.