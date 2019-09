Tortona, il maltempo crea disagi

TORTONA - L'arrivo della pioggia era stato ampiamente previsto e puntuale, nel tardo pomeriggio, anche Tortona è stata colpita da un violento nubifragio. Disagi in città per le precipitazioni abbondanti e per le forti raffiche di vento, ma al momento non si segnalano particolari criticità ma solo molta apprensione per le prossime serate che vedranno Tortona protagonista con la StraTortona e la Notte Bianca: al momento le previsioni non incoraggiano all'ottimismo, ma spesso i quadri meteorologici sono poi stati disattesi dalla realtà dei fatti.