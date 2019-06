Sindaco contro ex sindaco alla Festa dell'Unità

​​​​​​​Sarà il principale evento dei dibattiti politici della Festa dell’Unità, quello in programma domani alle 18 allo Chalet Castello.

L’ospite principale sarà infatti il nuovo sindaco di centro destra, il leghista Federico Chiodi, alla sua prima uscita politica dopo l’elezione; l’invito gli è stato diramato dalla segreteria del Partito Democratico cittadino in occasione del principale momento di confronto, ovvero la festa di partito, quest’anno svolta a ridosso delle elezioni proprio per sfruttarne il traino di interesse popolare e per costituire, comunque fosse andata la tornata di voto, un momento di riflessione sull’esito.

Il titolo dell’incontro sarà infatti “Tortona dopo il 26 maggio: continuità e discontinuità nel governo della città”, e costituirà in un dibattito tra il nuovo sindaco e il suo predecessore Gianluca Bardone, oltre che con esponenti del gruppo consiliare del Pd e dei gruppi di centro sinistra.

Conoscendo il profilo dei due contendenti, non c’è di sicuro da aspettarsi litigate o risse verbali, visto l’aplomb e il rispetto che entrambi hanno sempre tenuto anche nei confronti in campagna elettorale; l’incontro, che verrà moderato dal nostro giornalista Stefano Brocchetti, sarà piuttosto un confronto per fare emergere le diverse sensibilità o l’uguale sentire rispetto ai problemi della città e alla continuità amministrativa sulle principali questioni aperte, oltre che una riflessione di analisi del voto.