Puntotenda: la fine di un anno di grandi successi

Puntotenda, azienda leader nel settore delle tende, saluta un anno pieno di soddisfazioni, grandi traguardi come il 20°anniversario, e si dichiara pronta ad affrontare il nuovo anno con lo stesso entusiasmo che ha contraddistinto questo 2019. Alessandro e Donatella, “i professionisti dell’ombra”, fondano Puntotenda nel 1999 per soddisfare inizialmente il pubblico del Gavi, per poi arrivare oggi a vantare una realtà ancora più diffusa e specializzata; una meticolosa attenzione per la qualità ed il dettaglio che caratterizza ogni prodotto, rende l’offerta di Puntotenda unica sul mercato.

“Sicuramente la celebrazione del 20° anniversario dell’attività è stato un grande traguardo che ci ha riempito di gioia e soddisfazione, è stato un’importante conferma di un modo di lavorare attento e professionale” commentano Alessandro e Donatella, titolari di Puntotenda.

Grande importanza per questo 2019 anche per l’ecobonus che ha permesso ai clienti di usufruire di importanti detrazioni fiscali. L’incentivo sarà valido anche nel corso del prossimo anno, promettendo quindi un 2020 altrettanto soddisfacente.

“Il nostro buon proposito con l’anno nuovo è quello di continuare ad essere un punto di riferimento valido e competitivo sul mercato, cercando sempre di proporre le migliori novità per rendere le abitazioni di tutte le persone che si affidano a noi uniche e accoglienti” dichiarano Alessandro e Donatella, titolari di Puntotenda

Ti aspettiamo nei nostri show-room:

Gavi - Località Bettolino, 3 - Tel. 0143 645054

Tortona - Via Arzani, 50/52 angolo F.lli Pepe - Tel. 0131 813444