Un defibrillatore a disposizione dei pontecuronesi

Sarà l’amministrazione comunale di Pontecurone a scegliere quale tipo di defibrillatore acquistare, con le somme raccolte dall’iniziativa del circolo del Partito Democratico “Dona un defibrillatore al tuo paese”. Alla più recente seduta del consiglio comunale, gli esponenti del PD hanno consegnato al sindaco, in qualità di autorità locale, la documentazione per la prenotazione del defibrillatore, in attesa che venga deciso quale modello (da esterno o da interno) sia ritenuto più utile. I fondi sono stati raccolti nell’ultima edizione della locale Festa dell’Unità e integrati con varie donazioni ad opera di militanti, simpatizzanti e sponsor locali.