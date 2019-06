A passeggio nelle cantine del timorasso

Un evento per valorizzare non solo i vini ma tutto il territorio. Torna nel Tortonese l'evento “Quatar pass par timurass”, tappa di degustazione itinerante per i colli tortonesi alla ricerca delle cantine vinicole produttrici del vino autoctono. Si tratta di n percorso con decine di produttori vinicoli aderenti, sparsi nelle varie località dei colli tortonesi; ciascun visitatore può scegliere sulla mappa quali cantine visitare e cosa degustare. L'iniziativa, in programma domenica 16, rientra nell'ambito di “Cantine a Nord Ovest”, manifestazione itinerante organizzata da Slow Food per promuovere e far conoscere i grandi vini del Piemonte. In programma anche escursioni sui colli e possibilità di visite ai musei di Tortona. I posti sono limitati, è consigliata la prenotazione. Incontro al Fermento Brew pub di Tortona, in via Postumia, dalle 10 alle 12. L'iscrizione costa 25 € per i soci Slow Food, 35 per i non associati.