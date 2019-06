Un libro sulle escursioni alle Edicole Sacre

Tutto è nato dalle “Edicolate”, le camminate per i colli tortonesi che alcuni appassionati incominciarono a organizzare informalmente, poi allargando sempre più il numero dei partecipanti con la sola forza di una pagina sui social network.

E poi l'idea di raccogliere sulla medesima pagina immagini delle edicole sacre, tempietti simbolo della devozione antica contadina.

E da qui l'idea di creare un libro, curato da Giacomo Seghesio con Luciano Ferrario, un volume di oltre 250 pagine con tante immagini.

Il libro porta il nome del gruppo social “Edicole Sacre del Tortonese” e sarà presentato martedì sera alle 21 in biblioteca, con ricavato devoluto in beneficenza all’Associazione Enrico Cucchi - Volontari per le cure palliative di Tortona: relatori Mehmet Raffaele Frugis per la parte storico-antropologica delle edicole, Giacomo Maria Prati per il valore artistico, Giuseppe Decarlini sulla storia del territorio.