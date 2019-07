Cambia la viabilità attorno a piazza Allende in vista dei concerti

TORTONA - Questa settimana la sosta e la circolazione in città nei pressi di piazza Allende e vie limitrofe avrà limitazioni e modifiche per dare corso ai concerti di Arena Derthona, in programma da giovedì 11 a domenica 14.

I provvedimenti viabilistici, già attivi, riguardano la chiusura al parcheggio di piazza Allende fino alle 24 del 16 luglio, il divieto di circolazione e sosta in corso Cavour, nel tratto compreso fra i corsi Repubblica e Garibaldi e fra corso Romita e corso Garibaldi fino alla medesima data; il divieto di circolazione nel tratto fra via Leonardo da Vinci e corso Repubblica nei giorni dei concerti, esclusi residenti e box; divieto di circolazione per tutti i veicoli non destinati al trasporto di persone con portata superiore alle 3,5 ton. nel tratto compreso fra la rotonda “Liebig” e corso Repubblica nei giorni di concerto dalle 16 in poi.

Nel tratto compreso tra corso Cavour e ingresso veicolare Area Fassini, divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli eccetto quelli addetti alla manifestazione, così come nel tratto compreso fra corso Alessandria e corso Cavour, fino al 16 compreso. In piazza Allende, divieto di sosta per tutti i veicoli eccetto quelli diretti in farmacia.

Nei giorni dei concerti anche divieto di circolazione per i pedoni lungo il marciapiede di corso Cavour tratto compreso tra i corsi Repubblica e Garibaldi e lungo quello di corso Garibaldi nel tratto fra corso Cavour e via Tito Carbone (lato edificio Scolastico) ad eccezione di quelli muniti di biglietti per lo spettacolo.