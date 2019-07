Aperte le iscrizioni ai servizi scolastici

TORTONA - Sono aperte le iscrizioni ai servizi di assistenza scolastica del Comune di Tortona. Ci sarà tempo fino al 31 agosto per regolarizzare le posizioni per il servizio di ristorazione scolastica (per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado), pre scuola (primaria), e doposcuola “Casa dei Bambini” (primaria) e “Mediamente” (secondaria di primo grado), mentre il 31 luglio è prevista la scadenza dei termini per il trasporto scolastico ordinario, che non contempla gli iscritti al comprensivo B, per la cui emergenza di ristrutturazione è previsto un servizio di trasporto straordinario a tariffe agevolate.

Ad iscriversi ai servizi citati dovranno essere soltanto gli alunni delle classi prime e, tra gli iscritti agli anni successivi, soltanto coloro i quali non hanno fruito dei servizi negli anni precedenti; per coloro che erano già iscritti lo scorso anno, il rinnovo durante il medesimo ciclo di studi viene effettuato d'ufficio.

Per iscriversi è necessario accedere al “portale rette” sul sito internet del Comune , dove è anche possibile calcolare le agevolazioni Isee. Per accedere ai servizi è necessario non avere sospesi di pagamento pregressi.