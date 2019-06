Da oggi la Festa dell'Unità a Tortona

Da giovedì a domenica, per questa settimana e negli stessi giorni della prossima, si svolge la Festa dell’Unità del circolo di Tortona del Partito Democratico, allo Chalet Castello. Ogni giorno alle 18 dibattiti, in serata musica e intrattenimento, servizio ristorante e bar tutte le sere. L’evento politico, ultima festa popolare di partito rimasta attiva in città, arriva a ridosso delle elezioni amministrative, che hanno visto la città cambiare segno politico dell’amministrazione. Questa settimana eventi dedicati all’impegno dei giovani in politica, la prossima ci sarà l’analisi del voto e l’incontro con la nuova amministrazione, invitata per sabato 22.

GIOVEDI’ 13 GIUGNO – Serata Giovani ore 18.30 “L’Europa dei giovani: diritti, lavoro, conoscenza” – Daniele Viotti e testimonianze di giovani tortonesi ore 19.30 APERICENA ore 20.00 Apertura Ristorante – Servizio Bar ore 21.00 Concerto spettacolo BIGCAKE e Alessio Gazzo

VENERDI’ 14 GIUGNO ore 18.00 “FRIDAYS FOR FUTURE” – Luciano Valle, Carmelo Ciniglio e testimonianze di giovani tortonesi ore 20.00 Apertura Ristorante – Servizio Bar ore 21.00 Orchestra “Graziella Group”

SABATO 15 GIUGNO ore18.00 “L’impegno dei giovani: il volontariato internazionale – Testimonianze di giovani tortonesi ore 20.00 Apertura Ristorante – Servizio Bar ore 21.00 La Festa ospita il saggio di danza e fitness “Around the world” – Palestra American Club in collaborazione con Freedance

DOMENICA 16 GIUGNO – Serata Giovani ore 18.00 “Notte dopo gli esami: le scelte per il futuro” – Francesca Mazzoni ore 19.30 APERICENA ore 20.00 Apertura Ristorante – Servizio Bar ore 21.00 Spettacolo “Notte prima degli esami” – musica e cabaret Alessio Zanovello e Ale Alù