Ecco la rassegna "Assoli" con il meglio del teatro dei burattini

Parte questo fine settimana la rassegna di teatro di figura "Baracche di Luglio", organizzata dall'associazione Peppino Sarina e giunta alla 26' edizione: fino al 27 luglio, con cadenza settimanale ci saranno spettacoli nelle varie forme del teatro dei burattini, da quelle più radicate e rappresentative delle tradizioni regionali di tutta Italia, a quelle più moderne e innovative, per spettacoli rivolti non solo all'infanzia ma accessibili a tutte le fasce d'età.

La rassegna come d'abitudine tocca luoghi particolari della città di Tortona, come angoli suggestivi, cortili, piazzette e luoghi socialmente significativi, come il Piccolo Cottolengo o la residenza per anziani, oltre ad estendersi in alcune serate anche nei paesi limitrofi, da Castellania a Sale. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito.

Ieri si è svolto il primo spettacolo, venerdì 21 giugno alle ore 21 nel chiostro del Museo Diocesano a Tortona, con la compagnia Is Mascareddas, da Cagliari, per “Areste Paganos e la farina del diavolo”.

Seguiranno il 28 al Borgo di Castellania la compagnia “Teatro Viaggiante” di Pietra De' Giorgi (Pv), ne “La famiglia Mirabella”, il 5 luglio nel parco del Piccolo Cottolengo la compagnia “Onofrio” di Brescia ne “Il tesoro magico”; il 12 luglio alla residenza assistenziale “Lisino” la compagnia “Il cerchio tondo” di Lecco con “Il circo dei burattini”; il 19 luglio a Berzano di Tortona, la compagnia Aldrighi di Paese (Tv) propone “Meneghino stregone birichino”, per chiudere la rassegna con due appuntamenti ravvicinati: il 26 luglio in piazza Mazzini per “Arlecchino malato d'amore”, con la compagnia bergamasca “Daniele Cortesi” e il 27 a Sale, nel Parco della Rimembranza con la compagnia varesina di Walter Broggini in “Pirù e la vendetta di Teodoro”.