Quale futuro per il Calcio Derthona

Ad un mese dalla fine del campionato di Eccellenza il destino del Calcio Derthona non è ancora definito: se dalla dirigenza si dicono sicuri dell’esistenza della società anche nella prossima stagione - magari non necessariamente nella massima categoria regionale - nel sottobosco del calciomercato locale si rincorrono le ipotesi più fantasiose. Decisamente fondata quella che vede un’altra società della provincia interessata al titolo sportivo: l’Acqui; gli incontri fra le due dirigenze sembravano essere a buon punto ma negli ultimi giorni è subentrata la possibilità di un’altra acquirente che ha scatenato l’asta al rialzo. Sembra infatti che Lino Gaffeo dopo avere abbandonato il Casale voglia rilevare il posto in Eccellenza dei tortonesi e trasferirlo al San Giuliano Nuovo. Definitivamente tramontata l’ipotesi invece di un accordo con la Novese con la presentazione di Lolaico, impalpabili le chances di terzi o quarti incomodi: c’è tempo fino al 30 giugno per decidere che cosa fare, e la sensazione è che la telenovela terrà banco fino agli ultimi momenti utili.