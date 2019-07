Avvio il 5 ottobre: Casale e Tortona in trasferta

Casale ad Agrigento, Tortona a Roma.

Inizia in trasferta il campionato di A2 di Novipiù e Bertram. Segnate le date: sabato 5 (i bianconeri) e 6 (i rossoblù) del mese di ottobre 2019.

13 giornate di andata e 13 di ritorno per un girone Ovest nel nuovo format a 14 squadre (2 in meno delle scorse stagioni).

Debutto casalingo la settimana seguente: Casale al PalaFerraris contro EuroBasket Roma e Tortona al PalaOltrepo’ con Bergamo dell’ex dirigente Gianluca Petronio.

L’occhio scorre subito alla ricerca dei derby che quest’anno sono tanti vista la presenza di quattro squadre piemontesi: oltre alle nostre anche Biella e Torino.

Primo derby stagionale per Casale contro Biella, in casa alla quarta di andata (27 ottobre) mentre a Voghera la Bertram riceve la visita della Reale Mutua Torino dell’ex Demis Cavina. Ma le sfide regionali non finiscono qua, visto che Tortona sfida Biella tre giorni dopo (infrasettimanale di mercoledì 30 ottobre) a domicilio. Il derby più atteso, quello tra Novipiù e Bertram, va in scena alla settima giornata (domenica 10 novembre) al PalaFerraris. Casale- Torino alla 12esima (18 dicembre).

La prima fase si chiude il primo marzo 2020. A seguire l’inedita fase ad orologio che coinvolge le squadre dell’altro girone. Prima dei playoff conclusivi che assegneranno la promozione in A1.