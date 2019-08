Cade dal 5° piano. In codice rosso ad Alessandria

TORTONA- E' ricoverato in codice rosso all'ospedale civile di Alessandria un uomo, di oltre 50 anni, che, poco fa, è caduto dal 5° piano di un edificio in via Rivarolo, a Tortona.

Immediati i soccorsi: l'équipe del 118 ha subito trasferito il paziente al 'Santi Antonio e Biagio'. In fase di accertamento la dinamica dell'accaduto. Seguono accertamenti.