Bertram: sofferenza e vittoria

Una battaglia. Una sofferenza. Da cui, però, si può ripartire. La Bertram batte Scafati (81-71) dopo un supplementare e torna a vincere al PalaOltrepò. Gaines (26 punti), Grazulis (22) e un fondamentale Tavernelli nell’overtime (8 punti e 8 assist) indirizzano la partita verso i Leoni. Da qui la squadra di coach Marco Ramondino, dopo due ko nei derby, ricomincia per affrontare il derby a Casale.

La partita. Primo tempo di grande equilibrio. Scafati (senza Fall) appoggia molto il gioco in area al nuovo arrivato Stephens, Tortona al suo talento Gaines. Bertram cerca di sviluppare meglio il gioco guidata da Tavernelli ma soffre molto i rimbalzi offensivi di Scafati (9 nel primo temp0). Nel finale di seconda frazione Gaines (19 punti in 15’) produce l’allungo che vale il 41-33 del riposo.

La tripla di Grazulis in avvio di ripresa regala alla Bertram la prima doppia cifra di vantaggio (+11 sul 44-33). Ma Tortona invece di scappare si pianta. Frazier (21 per lui) guida i suoi al sorpasso. Il parziale del terzo quarto è di 23-8 per Scafati che chiude al 30’ avanti sul 56-49. Bertram in difficoltà.

Tortona rimette il naso avanti al 34’ (61-60) con la prima, attesa, tripla di Formenti. Ma Scafati non molla ed è più leggera di testa. Tortona ha la pressione sulle spalle e si vede. Finale punto a punto (67-67 al -2’). Tortona ha diverse occasioni per chiudere (schiacciata Gaines che non va) ma non ci riesce. Tommasini segna a 8” dalla sirena il pareggio a quota 69 e manda la partita all’overtime.

Overtime nel quale Tortona ha più energia e più lucidità. Tavernelli (6 punti nell’overtime) mette lo zampino in tutti i canestri della Bertram e conduce i suoi alla vittoria.

Domani Kenny Gaines ritorna negli Usa per un lutto famigliare. Il giocatore ha scelto di posticipare la sua partenza per giocare la partita. “Ci stringiamo a Kenny in questo momento difficile” , spiega coach Ramondino.

Bertram – Givova 81-71 dts

(21-21, 41-33, 49-56, 69-69)

Bertram Derthona: Tavernelli 8, Mascolo 2, Formenti 5, Gaines 26, De Laurentiis 4, Gražulis 22, Martini 6, Pullazi 6, Cepic 2. N.e.: Valle, Buffo, Seck. All. Ramondino

Givova Scafati: Tommasini 8, Crow 3, Stephens 18, Lupusor, Contento 2, Ammannato 7, Rossato 5, Frazier 28. N.e.: Fall, Markovic. All. Perdichizzi