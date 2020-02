Cade la Bertram, overtime fatale

Sconfitta all’overtime per la Bertram che a Trapani lotta e sfiora il colpaccio. La squadra bianconera dopo 45’ di battaglia e di emozioni deve arrendersi ai padroni di casa, 90-83, guidati da un irresistibile Corbett autore di 39 punti.

I siciliani, dopo Casale, battono anche Tortona infilando l’ottava vittoria nelle ultime nove partite. I leoni (Grazulis 23 punti e 8 rimbalzi) fermano a due i successi del nuovo corso e tornanp dalla doppia trasfertanell'isola con i 2 punti conquistati a Capo d’Orlando.

La partita. Parte meglio Bertram che entra nel modo giusto in partita (5-9 al 5’). Trapani ci mette un po’ a carburare ma Corbett (autore di 11 punti nel periodo) traccia la strada dei padroni di casa, che al primo mini intervallo sono avanti 18-17. L’avvio di secondo periodo è all’insegna dell’equilibrio, con le due formazioni che rispondono canestro su canestro. Frazione che gira sul 23-26, con gli ospiti che reggono l’urto e chiudono in vantaggio sul 37-33 all’intervallo lungo. L’equilibrio non si incrina nemmeno nella terza frazione con Bertram che tiene la testa (45-50 al 28’) con Sanders, ma non riesce a scappare. Al 30’ punteggio sul 53-50.

Partenza sprint della formazione di casa nell’ultimo quarto (6-3 per il 59-53 del 32’). Ma Tortona ha forza e cuore e rimette tutto in parità. Due triple consecutive di Sanders, prima che Martini firmi il 66- 66 al 38’. Gli ultimi 2 minuti sono vibranti. A Corbett e Spizzichini rispondono Grazulis e Tavernelli. Così alla sirena il punteggio è ancora pari (74-74). Si va al supplementare. Qui Trapani mostra di avere più energie mentali e un Corbett che sale in cattedra con alcuni canestri di talento. Tortona si arrende.

2B Control- Bertram 90-83 dts

(18-17, 37-33, 53-50, 74-74)

2B Control Trapani: Goins 3, Basciano, Renzi 5, Spizzichini 13, Tartamella, Mollura 8, Corbett 39, Palermo 13, Nwohuocha 9, Bonacini. Ne: Separano, Pianegonda. All. Parente

Bertram Derthona: Tavernelli 14, Formenti, De Laurentiis 6, Mascolo 13, Cepic, Severini 3, Sanders 16, Grazulis 23, Martini 8. Ne: Valle, Seck, Buffo. All. Ramondino