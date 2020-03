Una decina di agenti della Municipale a casa con febbre, uno ricoverato

TORTONA - Sette agenti della Polizia Municipale, compreso il comandante, già dalla scorsa settimana hanno dovuto ricorrere al congedo per malattia a causa di sintomi influenzali.

E’ stata subito effettuata una segnalazione all’ASL AL, richiedendo anche la possibilità di effettuare dei tamponi per individuare un eventuale contagio da Covid -19. Durante lo scorso week end il numero degli operatori ammalati è aumentato, ed un agente è stato ricoverato in ospedale a Novi Ligure per l’aggravarsi delle sue condizioni, risultando poi positivo al test per il coronavirus.

Il servizio di Polizia Municipale continua, seppur in forma ridotta, grazie all’impegno degli agenti rimasti a disposizione che hanno ribadito la volontà di proseguire il loro lavoro a supporto della comunità tortonese.

"Non posso che essere riconoscente nei confronti degli agenti e dei commissari del Comando di Tortona – ha dichiarato il sindaco Federico Chiodi – per l’abnegazione e la dedizione al servizio che dimostrano in una situazione di estrema difficoltà. Il loro lavoro è indispensabile, proprio ora, per tutta la nostra comunità. Al personale attualmente in malattia va tutta la mia solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione”.

In mattinata sono stati effettuati alcuni tamponi per il personale coinvolto, mentre nel pomeriggio inizieranno le operazioni di sanificazione presso la sede del comando in via Anselmi, così come di tutti i mezzi a disposizione della Polizia Municipale.