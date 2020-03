Bertram, i tifosi votano lo starting five

TORTONA - Bertram Derthona fa scendere in campo, idealmente, il suo sesto uomo: i tifosi. Con un sondaggio per eleggere lo starting five dell'ultimo decennio, culminato nelle sei stagioni consecutive in A2 e la conquista di due trofei prestigiosi, la Coppa Italia di categoria, a Jesi nel 2018, e la SuperCoppa Lnp, a Milano, nel 2019.

Molti i protagonisti della cavalcata, con la canotta bianconera, a sostegno di un club considerato fra i più solidi del panorama nazionale. "Atleti che hanno scaldato il cuore dei sostenitori con la loro grinta e la loro combattività e hanno entusiasmato con le giocate. Giocatori che hanno legato il loro nome a Tortona e al Derthona e, per questo, resteranno sempre nel cuore di tifosi, appassionati e addetti ai lavori"

Tocca al pubblico il compito, non facile, di scegliere il miglior quintetto all time delle sei stagioni in A2 Old Wild West. La società ha deciso di creare apposite sezioni sul sito ufficiale, www.derthonabasket.it e sulla app Derthona basket

Sondaggio aperto da domani mattina, giovedì: i giocatori saranno suddivisi per ruolo, per formare un quintetto omogeneo. Basta un clic per scegliere l'atleta preferito e comporre così lo starting five ideale.

Nella prima fase, che durerà una settimana, si potranno votare tutti i giocatori che sono stati 'leoni' in questi sei anni, mentre nella seconda la votazione sarà sui tre che, per ogni ruolo, avranno ricevuto più preferenze e scegliere così i cinque primi in classifica

" Sono giorni in cui la priorità è tutelare la salute di tutti. La società - sottolinea l'amministratore delegato, Marco Picchi - vuole fare squadra, con i ragazzi, i tifosi e i partner. Tutti coinvolti per scegliere il quintetto ideale: si parte con i playmaker e poi, ruolo per ruolo, tutti gli altri. Anche il voto è un modo per essere distanti, ma uniti".