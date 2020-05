Coronavirus: Telefono Amico, da lunedì nuovi orari

Da lunedì 11 maggio saranno attivi i nuovi orari di “Telefono amico”, lo sportello di ascolto psicologico a distanza rivolto a tutti coloro che sentono la necessità di affrontare l’ansia e le preoccupazioni legate alla pandemia o perché si trovano in difficoltà ad affrontare la solitudine del restare a casa.

Il servizio, gratuito, ha preso il via il 30 marzo scorso ed è coordinato da due referenti: i dottori David Ruben Barbaglia (per i Comuni dell’area tortonese) e Giulia Bondone (per la zona di Novi Ligure).

A rispondere è un gruppo di psicologi e psicoterapeuti che accolgono le esigenze sentite dalle persone in questi difficili momenti attraverso chiamate o video chiamate (Skype, WhatsApp).

Questo il nuovo calendario con gli orari: lunedì 10.00-12.00 Arianna Salandin (340 2301742), 14.00-16.00 Luca Corbetta (340 4181580), 16.00-18.00 Carlotta Perucca (340 9620046), 18.00-20.00 Antonella Arancio (347 8681573); martedì 10.00-12.00 Cristiana Lisino (339 3876183), 15.00-17.00 Lucia Isabella Esposito (346 7216032), 18.00-20.00 Cristina Bersano (338 7592477); mercoledì 10.00-12.00 Gloria Tosi (347 4832609), 15.00-17.00 David R. Barbaglia (392 9073785), 17.00-19.00 Paola Reale (370 3128905); giovedì 10.00-12.00 Monica Scardova (333 9215974), 15.00-17.00 Giulia Bondone (333 3825817), 18.00-20.00 Angelica Rizzo Scaccia (328 3016079); venerdì 10.00-12.00 Michela Occhi (334 8529663), 15.00-17.00 Francesca Borasio (339 1245915), 17.00-19.00 Irene Lumina (338 9630698); sabato 10.00-12.00 Carlo Gatti (333 1175197), 14.00-16.00 Francesca De Luca (349 8608647), 17.00-19.00 Marcella Bruno (339 6083597).