Con l'auto nella scarpata, ma i soccorritori non riescono ad individuarlo

CABELLA LIGURE — AGGIORNAMENTO ORE 18 I soccorritori non riescono a trovare l'automobilista finito nella scarpata. Gli elicotteri stanno sorvolando la zona del monte Ebro, ma, al momento, il veicolo non si trova. Le squadre a piedi si stanno muovendo verso località Roncasso. I Carabinieri non hanno ancora identificato chi ha lanciato l'allarme per cui chiedono di segnalare eventuali persone disperse per avere più notizie possibili su dove indirizzare le ricerche.

ORE 17,10 - E' finito con l'auto in una scarpata, e in una zona particolarmente impervia, rimanendo incastrato nell'abitacolo. L'uomo ha lanciato l'allarme ed è in contatto telefonico con i Vigili del Fuoco che si sono immediatamente attivati, in volo anche l'elisoccorso.

Al momento non si conoscono altri particolari. Le ricerche sono in atto. Seguono particolari.