Ecco i calendari per le Under ai regionali

TORINO - Resi pubblici nella tarda serata di ieri anche tutti i calendari del settore giovanile e scolastico regionale per la prossima stagione.

Via dal weekend del 3/4 ottobre, quasi tutte le alessandrine sono state collocate nel girone E che è una novità di questo torneo, disputato eccezionalmente da 70 squadre anziché 64.

Poker di squadre per le quattro regine provinciali: Acqui, Casale, Novese e Sg Derthona; due formazioni per il Castellazzo che vede il ripescaggio dell'Under 16, sfumano le speranze per l'Arquatese che avrà solo gli Allievi B ai nastri di partenza.

Ecco di seguito i calendari per tutte le annate:

Under 17 Regionali Girone E

Under 16 Regionali Girone E

Under 15 Regionali Girone A

Under 15 Regionali Girone E

Under 14 Regionali Girone E