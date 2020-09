Il Boxing Club Tortona ha riaperto i corsi

TORTONA – Terminata la grande emergenza sanitaria, la palestra Boxing Club Tortona ha riaperto in tutta sicurezza, grazie anche alla possibilità di ampi spazi in cui si svolgono corsi ed allenamenti: 200 mq di sala per rispettare il distanziamento in tutta tranquillità, seguendo i protocolli ministeriali riguardati le palestre.

“Sanifichiamo le attrezzature alla fine di ogni utilizzo”, spiega il tecnico federale Nicholas Termine, “i locali e gli spogliatoi sono disinfettati e si favorisce il ricambio d’aria, come da prescrizioni”. Gli sport da contatto sono quindi permessi, “Sempre con accorgimenti sui partners di allenamento che devono essere sempre gli stessi per una decina di giorni”. Insomma, è tutto predisposto per accogliere nuovamente gli appassionati, i vecchi e nuovi tesserati, proprio perché è anche grazie allo sport che si favorisce il ritorno alla normalità, la ripresa dello stato psicofisico e una sana socialità che mancava durante la quarantena.

Sono quindi attive tutte le discipline sportive: dalla boxe alla preparazione prepugilistica, fit&boxe, wing-chun, core fit boxing, allenamento funzionale. Inoltre sul ring gli atleti di light boxe hanno già scaldato i guantoni in vista del campionato regionale – in cui il Club tortonese da anni la fa da padrone – e proseguono la preparazione atletica, guardando al futuro con ottimismo: nello sport come nella vita.