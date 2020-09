Nuovi bandi per il reclutamento di medici, infermieri, assistenti sanitari e amministrativi

PIEMONTE - Nell'ambito della pandemia Covid-19, la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte ed il Dipartimento Interaziendale a Valenza Regionale "Malattie ed Emergenze Infettive" hanno emesso nuovi avvisi per la formazione di graduatorie da cui le Aziende sanitarie locali, in caso di necessità, possono attingere per reclutare personale da dedicare al supporto della scuola ed ai medici curanti per tutte le attività necessarie. L'attività è svolta nell'ambito dei Dipartimenti di Prevenzione.

Le figure professionali da reclutare sono medici ad incarico libero-professionale, anche privi di specializzazione; infermieri e assistenti sanitari a tempo determinato; assistenti amministrativi a tempo determinato.

Il bando per il reclutamento di assistenti amministrativi è aperto anche alle Aziende sanitarie ospedaliere per esigenze connesse alla pandemia; le altre figure professionali sono invece reclutate per le Asl, in quanto sedi dei Dipartimenti di Prevenzione.

I bandi, in scadenza il 25 settembre, sono disponibili in allegato e pubblicati sul sito dell'Asl Città di Torino, al link http://www.aslcittaditorino.it/categoria_concorso/avvisi-pubblici-a-tempo-determinato-per-titoli-e-colloquio/.