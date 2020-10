Prenotazione via WhatsApp per evitare la coda in Posta

ALESSANDRIA - Per evitare le classiche code che si generano nel periodo delle pensioni, ci sono tre possibilità. La prima, farsi accreditare la somma sui conti correnti, libretti pèostali, carte prepagate 'evolute'. In questo modo non si deve neppure uscire da casa, prelevando i contanti di volta in volta allo sportello automatico.

La seconda. Chi non può o non vuole perdersi la fila allo sportello deve attenersi alla turnazione alfabetica che perà potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento:

I cognomi

dalla A alla B martedì 27 ottobre

dalla C alla D mercoledì 28 ottobre

dalla E alla K giovedì 29 ottobre

dalla L alla O venerdì 30 ottobre

dalla P alla R sabato mattina 31 ottobre

dalla S alla Z lunedì 2 novembre

Terza possibilità. Poste Italiane comunica inoltre che in 14 Uffici Postali alessandrini è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp:

ALESSANDRIA CENTRO - PIAZZA DELLA LIBERTA' 23

ALESSANDRIA 3 - VIA CAMILLO CAVOUR 55

CASALE - PIAZZA CESARE BATTISTI 23

SPINETTA MARENGO - VIA DEL FERRAIO 12

CASALE MONFERRATO 3 - CORSO INDIPENDENZA 31/C

VALENZA - VIALE ALESSANDRO MANZONI 48

ALESSANDRIA 7 - VIA LUIGI GALVANI 18/B

ACQUI TERME - VIA ERMENEGILDO TRUCCO 27

ARQUATA SCRIVIA - VIA LIBARNA 201

NOVI LIGURE - PIAZZA G.B. DE NEGRI 1

OVADA - VIA MONSIGNOR CAVANNA 16

SERRAVALLE SCRIVIA - VIA BRODOLINI 17

TORTONA - LARGO E. BORGARELLI 19

NOVI LIGURE 1 - VIA G. GARIBALDI 42

Per richiedere il ticket elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la prenotazione del ticket. Per gli uffici abilitati alla prenotazione su WhatsApp, è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio Postale” oppure da pc collegandosi al sito

poste.it, senza la necessità di registrarsi. Per info: www.poste.it o numero verde 800 00 33 22.