Autosped viaggia forte, Carugate travolto

VOGHERA - Nella sua nuova casa Autosped si ambienta bene e in fretta. Accelera e travolge Carugate, che esce dal PalaOltrepò con un punteggio severo, 69-40, legittimato dalla grande prova delle giraffe. Quattro in doppia cifra, D'Angelo miglior realizzatrice con 14, Pavia con 11, le due lunghe Gatti e Podrug con 10, tutte e due recuperate in extremis, la prima alle prese con uno stiramento dorsale, la croata con una microfrattura alla mano. "Un grande ringraziamento a Fisiosport - sottolinea coach Francesca Zara - che le ha rimesse in campo, entrambe, a tempo di record. C'era il rischio che dovessimo rinunciare a due giocatrici importanti, le abbiamo ritrovate e hanno fatto la loro parte molto bene".

Solo una squadra

Un monologo di Castelnuovo. già evidente nel primo quarto, chiuso 20-7. Solo nel secondo un accenno di equilibrio (15-14), all'intervallo lungo 35-21 e nel terzo il gap si allarga, 50-29, con una difesa solidissima che ha concesso pochi tiri alle ospiti, peraltro con percentuali molto basse.

Autosped preme sull'acceleratore fino all'ultimo istante, il vantaggio aumenta, il successo è in scioltezza. Le ospiti non hanno potuto schieare l'ultimo acquisto, Micovic, per un ritardo nel tesseramento, ma comunque tenere il passo della squadra di Zara sarebbe stato difficile per chiunque, anche al completo. "Siamo entrate bene in partita, approfittando dei vantaggi sotto canestro. Con questa prestazione, e questa vittoria - insiste l'ex azzurra - abbiamo messo un altro mattoncino, perché si è vista la giusta esecuzione dei giochi offensivi. E, ancora una volta, le giovani hanno tenuto bene il campo".

Autosped - Carugate 69-40

(20-7, 35-21, 50-29)

Autosped: Madonna 5, Pavia 11, Colli 8, Podrug 10, Gatti 10, Repetto, Bracco, D'Angelo 14, Serpellini, Bernetti 2, Bonvecchio 9, Fracia. All.: Zara

Carugate: Miccoli 1, Olajide 16, Diotti 8, Canova, Grassia 6, Discacciati, Allevi 2, Usuelli, Osmetti 1, Colognesi 6. All.: Fassina