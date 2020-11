Il centro storico cerca un promotore

TORTONA - La giunta di Tortona ha approvato il progetto di valorizzazione turistico culturale del centro storico in un periodo particolarmente difficile a causa della pandemia del Covid-19, elaborato dagli uffici comunali e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che si prefigge diversi obiettivi.

Innanzitutto quello di rafforzare l’azione di coordinamento del Comune in ambito di promozione e valorizzazione del territorio, inevitabilmente affievolita a causa del periodo di pandemia, verso tutte quelle realtà associative e imprenditoriali (delle produzioni tipiche e vitivinicole, della ricettività, dell’enogastronomia) oltre al volontariato socioculturale presenti sul territorio, riavviando un confronto costante per concentrare proposte e attività in un progetto organico, capace di massimizzare le potenzialità attrattive e le ricadute economiche, favorendo il percorso verso il riconoscimento di un’identità territoriale davvero condivisa.

Un altro aspetto è quello che riguarda eventi e manifestazioni: selezionare, innovare e promuovere le iniziative consolidate (da AssaggiaTortona ad Arena Derthona) in grado di assicurare un contributo rilevante in termini di presenze, di valorizzazione dell’immagine della città e di ricaduta economica; ideare e valorizzare eventuali nuove iniziative in grado di divenire un'ulteriore occasione di attrattiva in tempo di Covid. Il progetto prevede anche di studiare iniziative di valorizzazione per location specifiche: il cortile del Chiostro dell’Annunziata come polo culturale estivo all’aperto attraverso un progetto di allestimento e fruizione a supporto dell’offerta culturale cittadina e come elemento di rivitalizzazione dell’area di via Emilia nord; il museo delle macchine agricole “Orsi”, ampliando il novero delle iniziative ospitate che, mantenendo coerenza con il contenuto museale, ne possano ampliare e valorizzare la fruizione.

Per raggiungere questi obiettivi, il sindaco e la giunta hanno ritenuto di avvalersi di una specifica figura professionale con l’incarico di affiancare l’ente nell’azione di ascolto delle istanze e dei progetti dei diversi attori del comparto commerciale, della produzione tipica vitivinicola e turistico-culturale e di attivazione di un dialogo costruttivo e propositivo, per cui è stato pubblicato uno specifico avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato nello staff del sindaco. Il termine per la presentazione delle domande è il 30 novembre alle ore 12.30.