Cominciano i lavori per la costruzione della Cittadella dello Sport di Tortona

TORTONA - A due anni e mezzo dalla presentazione ufficiale del progetto (18 luglio 2018), dopo un tortuoso iter burocratico e la pandemia Covid-19, il progetto del nuovo palazzetto di Tortona sembrava finito nel dimenticatoio. Invece lunedì scorso, in Municipio a Tortona, è arrivato il via libera ai lavori e la prossima settimana (forse già lunedì) si partirà con le opere di cantierizzazione dell’area.

La società del gruppo Gavio, incaricata della realizzazione delle opere, inizierà – condizioni meteo permettendo – i lavori di sbancamento del grande cantiere di Regione San Guglielmo (a sud Ovest di Tortona, in direzione Rivalta Scrivia). Una notizia importante per questa grande opera, voluta dalla famiglia Gavio, che diventerà quartier generale della Bertram Derthona e sede del nuovo palasport della squadra bianconera.



IL PROGETTO

Il progetto della Cittadella dello Sport di Tortona, realizzato dal noto studio di architettura Barreca & La Varra di Milano, prevede la realizzazione di un palazzetto che potrà ospitare fino a 5mila spettatori oltre a diversi campi sportivi polifunzionali ed aree per attività ricreative. Il nuovo impianto sarà dedicato ai fondatori del Gruppo, Marcellino e Pietro Gavio, e rappresenterà un centro di aggregazione per la città di Tortona, il suo territorio con spazi e strutture per il tempo libero, lo sport e la cultura. Ma sarà, soprattutto, la casa del Derthona Basket. La Cittadella dello Sport di Tortona insisterà su un’area di circa 68.000 mq, e prevede una nuova area ad uso sportivo con padiglioni destinati alla ristorazione, all’informazione e al tempo libero e aree parcheggio.