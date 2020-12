Interruzione del servizio: il Comune diffida l'Enel

TORTONA - Nei giorni scorsi a causa dei danni causati dalla nevicata di venerdì 4 dicembre si sono verificati numerosi episodi di interruzione dell’erogazione della corrente elettrica, sia in città (in particolare nella zona collinare) che nelle frazioni Vho e Mombisaggio-Torre Calderai. Nonostante le tempestive segnalazioni e i numerosi solleciti da parte degli stessi utenti e dell’amministrazione comunale, il ritardo nel ripristino del servizio, in alcuni casi anche di giorni, ha provocato ulteriori disagi e problemi.

Per questo motivo la giunta comunale tortonese ha approvato, lunedì 7 dicembre, l’invio di una lettera di diffida alla società Enel E-Distribuzione: “Vi invitiamo formalmente ad attivarvi senza indugio per il ripristino della piena funzionalità degli impianti nelle località e nelle abitazioni del territorio tuttora fortemente penalizzate dalla assenza di energia elettrica e ad attuare le iniziative volte a prevenire per il futuro il ripetersi di quanto accaduto. Con espressa riserva, in difetto, di attuare tutte le più opportune iniziative a tutela della collettività fruitrice dei Vostri servizi”.

“Purtroppo – ha dichiarato il sindaco Federico Chiodi – i gravissimi disagi che sono stati causati durante la recente nevicata sono inaccettabili e senza precedente nei lunghi anni di gestione di Enel della rete pubblica. Auspico che questa società prenda atto delle gravi carenze che anni di politiche di austerity hanno causato, e imposti il proprio lavoro in maniera differente. Non è pensabile che chi gestisce la rete elettrica del nostro paese non abbia presidi locali e un numero di squadre adeguato ad affrontare le emergenze e che questo appaia evidente in maniera così drammatica ogni qualvolta ci si scosta minimamente dall’ordinaria amministrazione”.