Da oggi si possono chiedere i buoni spesa

CASALNOCETO - A partire da oggi, lunedì 14 dicembre, e fino al 21 dicembre i cittadini residenti nel comune di Casalnoceto che si trovano in un momento di difficoltà e con gravi problemi di liquidità causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda per richiedere i 'buoni spesa' per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

I moduli stampati per presentare la domanda sono già disponibili all'esterno dell'edificio comunale e vanno solo compilati o possono essere richiesti via mail all'indirizzo tecnico@comune.casalnoceto.al.it o via Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.casalnoceto.al.it.