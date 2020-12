Chiodi illustra i vantaggi dell'approvazione

TORTONA - L'intervento del sindaco Federico Chiodi in apertura del dibattito sull'approvazione del Bilancio di Previsione durante l'ultimo consiglio comunale illustra i vantaggi dell'essere riusciti a dare un sostanziale anticipo alla procedura e ringrazia chi ha lavorato perché lo stesso anticipo fosse possibile: "L’approvazione del Bilancio di previsione, insieme a tutti i documenti che lo accompagnano, è un passaggio sempre importante dell’attività amministrativa. E’ però un passaggio che quasi sempre avviene con un ritardo che potrebbe essere considerato “fisiologico” per un ente pubblico, ma che in realtà porta con sé una serie di problemi che chiunque abbia esperienza amministrativa ben conosce. La possibilità di iniziare il nuovo anno con un bilancio di previsione già approvato invece, consentendo quindi a tutti i settori di operare, da subito, a pieno regime, rappresenta una novità tutt'altro che secondaria per il nostro Comune che ci auguriamo possa diventare la prassi e non l’eccezione".

"Si tratta di un obiettivo operativo - ha continuato Chiodi - che insieme al segretario generale ci eravamo prefissi all'inizio dell’anno e che è stato possibile raggiungere grazie allo straordinario lavoro compiuto in questi mesi dai dirigenti e dal personale del nostro Comune, in particolare del settore finanziario, e che voglio ringraziare sentitamente ad iniziare dal dirigente, Sabrina Mancini. Grazie all’assessore Anna Acerbi e ancora una volta al segretario generale, Salvatore Pagano, che hanno condiviso questo obiettivo in un anno, il 2020, che più di altri avrebbe certamente giustificato la proroga all'approvazione di questo documento. Un ringraziamento anche ai consiglieri membri della commissione Bilancio e alla presidente Marcella Graziano che hanno lavorato celermente per visionare i documenti oggi in discussione".

"Chiaramente, nel 2021 saranno certamente necessarie delle variazioni a questo bilancio, come peraltro sempre accade - ha chiosato il sindaco - ma crediamo fortemente che quello di oggi rappresenti un cambio di impostazione significativo nella prassi operativa del Comune di Tortona che potrà garantire migliori risultati già dal prossimo anno. In parole povere, per la prima volta, non sarà più necessario lavorare per tre, sei o addirittura sette mesi come capitato nel 2020 in “dodicesimi”, ma già dal primo di gennaio sarà possibile lavorare con una dimensione programmatica di più ampio respiro.