"Allarme nel presepe" va in rete

TORTONA - È stato realizzato tutto in remoto lo spettacolo "Allarme nel presepe" di Gianni Rodari, interpretato dalla Compagnia del Balduzzi per la regia di Roberta Ferraris.

La Compagnia teatrale del Balduzzi è nata e cresciuta all'interno dell'omonima Casa di Riposo di Castelnuovo Scrivia per ravvivare la vita degli ospiti durante le vacanze natalizie, quando la solitudine si fa più stringente. Il primo spettacolo nel 2017, "Natale al Balduzzi, piccola recita con lieto fine", l'esordio. Poi già a maggio 2018 un secondo spettacolo: "Viva la mamma", in occasione della festa della mamma; poi a dicembre "La favola di Natale". Due spettacoli anche nel 2019: a maggio "Il piccolo Principe", poi replicato a settembre alla RSA Bossi di Pontecurone e a novembre alla Casa Albergo per Anziani Città di Tortona Cora Kennedy e il "Canto di Natale", che è stato replicato in Sala Pessini, partner l'assessorato alla cultura e manifestazioni del Comune, agli alunni delle scuole della Bassa Valle Scrivia.

Il 2020 è stato l'anno del covid e lo spettacolo primaverile è saltato, ma non quello di Natale, quest'anno realizzato interamente a distanza con la collaborazione tecnica di Tortona Oggi TV. Gli attori della commedia, sparsi per le Terre Derthona, hanno recitato ognuno a casa sua, realizzando autonomamente scenografia e costumi. Roberta Ferraris da Viguzzolo, Alessia Favata da Casalnoceto, Fabio Miloscio da Pozzolo Formigaro, Maricica Dumitru da Viguzzolo, Laura D'Angelo da Tortona, Anca Pavel da Mombisaggio, Maura Rango da Castelnuovo Scrivia, Elisabetta Rango da Molino dei Torti e Roberta Cresta da Isola San Antonio. La recitazione è avvenuta in video conferenza, sotto la regia di Roberta Ferraris e Claudio Cheirasco, che si è occupato delle riprese e del montaggio. Questo ha consentito un lavoro più snello sugli attori che, facendo i turni, non potevano mai essere presenti tutti insieme. Lo spettacolo è stato così registrato in due sessioni di riprese, che poi sono state unite, dallo stesso Cheirasco, in un unico video.

Lo spettacolo teatrale "Allarme nel presepe" della Compagnia del Balduzzi è una commedia liberamente ispirata ad un racconto di Gianni Rodari, diretta da Roberta Ferraris e prodotta da Tortona Oggi TV. Narra le vicende delle statuine del presepe di Peppino, un presepista un po' pasticcione al quale sembrano poche le statuine tradizionali in suo possesso e quindi, impossibilitato da coprifuoco a comperarne altre, cerca qualcosa che vada bene in un vecchio scatolone. Decide così di aggiungere anche un indiano, un aviatore e una ragazza con la chitarra al pastore e alla vecchina con le castagne.

Nel primo atto il pastore e la vecchina sono allarmati dalla presenta di questi nuovi personaggi e cercano in tutti i modi di mandarli via, ma loro si oppongono. Saranno i Re Magi nella terza parte dello spettacolo a sistemare le cose. Il tutto è poi stato presentato (e trasmesso integralmente) durante la ventottesima puntata di "Voci dal territorio", spettacolo in streaming a cui la Compagnia del Balduzzi aveva già preso parte.