A 'Libri dal vivo' c'è Massimo Brusasco

TORTONA - Per il secondo appuntamento della rassegna 'Libri dal Vivo', l'ospite della settimana della biblioteca civica 'Tommaso de Ocheda' di Tortona sarà il giornalista Massimo Brusasco, che parlerà della sua ultima opera "Le Mani del Mago".

"Ho scritto un libro che si intitola “Le mani del mago” - commenta l'autore - con l’intento di celebrare Sergio Viganò un personaggio che ha reso fondamentale la figura del massofisioterapista nel mondo del calcio. Ha lavorato con i più grandi del pallone e vinto scudetti. Ha perfino massaggiato il Papa. Figlio di un massaggiatore anch’egli scudettato (papà Luigi con il Cagliari nel 1970), deve il salto di qualità a sua moglie Tina che comprò uova avvolte da una pagina di giornale su cui c’era scritto che erano aperte le iscrizioni per un corso da fisioterapista. In questo libro si parla di calcio ma non solo. Spesso emerge l’amore per il Monferrato, che Viganò, lombardo di nascita, ha conosciuto grazie al calcio e dal quale non s’è separato più. “Le mani del mago” è anche la testimonianza di come la vita sia fatta di casualità (come l’incontro di Viganò con Roberto Mancini), ma anche di come con talento, impegno e buon cuore nessun risultato possa essere precluso".

L'incontro con Massimo Brusasco sarà disponibile sulla pagina Youtube della biblioteca a partire da domani, venerdì 15 gennaio, alle ore 17.30.