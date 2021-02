Problemi alla rete per gli utenti tortonesi

TORTONA - Non sono poche le segnalazioni delle persone che in questo primo pomeriggio di giovedì stanno lamentando problemi alla connessione internet o, per i meno tecnologici, alla rete telefonica stessa.

La zona del disservizio sembrerebbe essere circoscritta al Paghisano basso, dove in effetti da alcuni giorni si stanno svolgendo lavori di adeguamento della rete in fibra, ma non si esclude che i problemi possano essere causati anche da altre cause indipendenti.

I tecnici di Tim, sollecitati dagli utenti, sono già al lavoro per cercare di risolvere il problema nel minor tempo possibile, ma fino a che non verrà rilevato il guasto è impossibile fornire una stima dei tempi di ripristino.