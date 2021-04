BasketBall Lab, tante vittorie

TORTONA - Settimana positiva per i giovani del Basket Ball Lab del Derthona Basket targato Bertram. Doppia vittoria per l’Olympia, che conquista il successo sul campo di Settimo Milanese e in casa contro Milano. Nella prima sfida equilibrio e vittoria (74-86) nella frazione finale in favore di Voghera (27-20 il parziale). Bis nella gara casalinga contro Milano che propone una difesa di alto livello che complica le trame offensive degli avversari. La fluidità offensiva consente all’Olympia di allungare già nel primo tempo di gioco e di chiudere la gara nella terza frazione (parziale 29-11). Il finale è 84-60.

Cade all’esordio in campionato la squadra Under 18 nel derby contro la JB Monferrato. Sfida equilibrata decisa nel finale dai canestri di Sirchia. Per i Leoni una buona prestazione, che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni del torneo.

Vittoria al debutto invece per l’Under 16 Eccellenza. Nel derby della provincia contro i pari età della Junior Casale , i Leoni mantengono la lucidità per tutti e quaranta i minuti di gara, trovando l’allungo decisivo nel finale (71-80) con i canestri di Bellinaso e Lisini.

Convincente successo anche per i Leoni dell’Under 13, che opposti alla Mado Valenza impongono il proprio ritmo fin dalle prime battute della gara, mostrando un buon gioco corale in attacco che scava il solco decisivo (finale 67-26).

SERIE C SILVER

Settimo Basket- Olympia Voghera 74-86

Voghera: Banchero 19, Mogni 2, Gay 18, Tava, Bonferoni, Barbieri 18, Sackey 12, Marangon 5, Armanino, Rota 1, Semeghini 11, Karac. All. Franchini

Olympia Voghera- Olimpia Milano 84-60

Voghera: Banchero 12, Mogni, Gay 19, Tava, Dolcino 4, Barbieri 8, Sackey 16, Marangon 3, Bruciamonti 2, Rota 12, Semeghini 6, Karac 2. All. Franchini

UNDER 18 ECCELLENZA

Derthona Basket – JB Monferrato79-85

Derthona: Massoni 9, Colombetti 7, Zonca 4, Miljkovic 2, Semeghini 18, Rota 9, Lisini 5, Karac, Arnaldo ne, Armanino 7, Bellinaso 11, Angeleri 7. All. Nunzi



UNDER 16 ECCELLENZA

Junior Casale- Derthona Basket 71-80

Derthona: Lisini 21, Mogni 6, Besostri 8, Vio 15, Davio, Segatto 2, Arnaldo 7, Lam, Milanesi 4, Bellinaso 13, Bertelli 4, Ferrari. All. Nunzi



UNDER 13 REGIONALE

Derthona Basket- Mado Valenza 67-26

Derthona: Cazzola 4, Speretta 6, Bassi 11, Cucchi 5, Omoregie 18, Moroni 2, Zanelli 2, Bocchio 11, Censurini 4, Grassi, Musso 4, Zanocco. All. Fanaletti