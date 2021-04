Hsl non gioca: Gozzano ha alcuni positivi

TORTONA - Il Gozzano ha alcuni giocatori positivi al covid: dopo il responso dei tamponi, la formazione novarese ha chiesto il rinvio della gara con Hsl, in programma domani, alle 15, al 'Coppi'.

Così, per il Derthona, sono tre i recuperi da disputare: il primo sarà in casa, con la Sanremese, spostato dal 21 al 24 aprile. Poi il derby con il Casale, al Palli, il 28 aprile. Per il confronto rinviato oggi sarà la Lnd a stabilire una nuova data: probabile una infrasettimanale dopo il 5 maggio, quando il campionato ripartirà regolarmente, mentre le prossime due settimane e mezza saranno utilizzate per le gare in arretrato in tutti i gironi.

Anche il Casale è indietro di tre match: il 25 a Varese, il 28 la sfida con Hsl in casa, mentre la trasferta a Imperia, che sarebbe stata domani, è in attesa di nuova collocazione.