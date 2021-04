Hsl, buon pari con la Sanremese

TORTONA - Stesso risultato della gara d'andata ma punteggio diverso (1-1): per più di un'ora l'Hsl Derthona tiene testa alla forte Sanremese ma al fischio finale deve dividere la posta con i matuziani. Nemmeno un giro di lancette e i padroni di casa sono avanti: Manasiev raccoglie palla sulla trequarti, si accentra e fa partire un sinistro violento in diagonale che trafigge Dragone e porta in vantaggio i suoi. La Sanremese risponde lanciandosi all'attacco e prima costringe Emiliano a spendere un giallo che gli costerà il derby con il Casale per squalifica, poi una scorribanda sulla sinistra di Convitto che ubriaca Maggi porta al primo calcio d'angolo della gara per fortuna dei tortonesi senza esito. Al 12' un pallone lasciato scorrere dalla difesa diventa un cioccolatino per una proiezione offensiva di Gagliardi che cambia fascia per il tiro al volo di Convitto che Teti con un riflesso felino riesce a deviare oltre la traversa. La partita resta vivace e al 18' Miccoli con un colpo di testa ravvicinato su cross di Demontis spaventa ancora la difesa di casa, poi Lo Bosco serve di tacco Pici che però tira sull'esterno della rete. A metà primo tempo ci prova ancora Manasiev con un'azione personale ma questa volta il tocco di un difensore smorza il tiro rendendolo una facile preda per Dragone: la Sanremese ritorna padrona del campo ma la retroguardia di casa appare insuperabile forzando spesso i giocatori liguri alla conclusione da lontano con poca fortuna. L'Hsl Derthona soffre molto sulle iniziative a sinistra di un ottimo Convitto che costringe alla chiusura in angolo la difesa, ma al 42' riceve un regalo dagli avversari con Dragone che esce dall'area con il pallone in mano facendosi fischiare una punizione dal limite in posizione centrale battuta con il mancino da Zerbo ma respinta dalla barriera.

Dagli spogliatoi escono gli stessi ventidue dell'inizio della gara e i padroni di casa si mettono subito in evidenza con una conclusione di Manasiev deviata in corner e un tiro al volo di Gjura sugli sviluppi dello stesso angolo che passa sopra la traversa. La Sanremese chiede un rigore per un intervento di Manasiev su Convitto ma l'arbitro lascia proseguire e arriva il tiro di Lo Bosco alto sulla traversa. Al 10' una doppia respinta sulla linea di porta salva l'Hsl dalla capitolazione: prima Emiliano e poi Tordini murano due conclusioni dei matuziani e sulla ripartenza arrivano le proteste di casa per un fallo di Pici su Manasiev che avrebbe potuto significare il secondo giallo e l'espulsione per l'esterno basso. Zichella inserisce De Simone, altro esordiente, per Casagrande e il numero 17 si segnala subito per una gimcana fra i difensori avversari fino al fallo di Castaldo che lo stende al limite causando una punizione battuta poi senza esiti. Al 17' una ripartenza dei padroni di casa con Manasiev mette Zerbo solo davanti a Dragone ma al momento del tiro la punta tortonese commette fallo e l'azione sfuma. Al 23' Tordini rimane a terra dopo uno scontro ma la Sanremese prosegue l'azione e la palla arriva a Convitto su cui Teti compie ancora un miracolo sulla prima respinta ed Emiliano salva la sua porta sulla ribattuta di Demontis. Zichella per l'ultimo quarto d'ora si gioca la carta Spoto ma un minuto dopo la Sanremese trova il pari: cross dalla sinistra di Gagliardi per il palo lontano, colpo di testa di Demontis e Teti è battuto. Nel finale le squadre si allungano e le occasioni fioccano: Spoto temporeggia e si fa fermare da Pici, Demontis cerca il tiro di potenza sul primo palo ma manda sul fondo da buona posizione. Entrano anche Concas e Andriolo ma la palla buona dopo un'azione collettiva arriva sui piedi di Spoto che prova a piazzarla ma trova Dragone pronto a prolungare la traiettoria della palla in angolo. L'arbitro concede cinque minuti di recupero dove i padroni di casa costruiscono tre occasioni per il vantaggio ma De Simone si fa fermare due volte e l'ultimo scambio fra Spoto e Lipani rimane senza esito.

HSL DERTHONA - SANREMESE 1-1

MARCATORI: pt 1' Manasiev; st 35' Demontis

HSL DERTHONA (4-4-2): Teti; Maggi (42' st Andriolo), Emiliano, Gjura, Tordini; Casagrande (12' st De Simone), Cardore, Lipani, Manasiev; Varela (33' st Spoto), Zerbo (41' st Concas). A disp. Rosti, Cattaneo, Palazzo, Andriolo, Kanteh, Mingiano. All. Zichella.

SANREMESE (4-3-3): Dragone; Danovaro (18' st Ponzio), Castaldo (14' st Murgia), Mikhaylovskiy, Pici; Demontis, Miccoli, Gemignani; Gagliardi, Lo Bosco, Convitto. A disp. Giletta, Ponzio, Doradiotto, Fava, Pellicanò, Coccoluto, Fenati, Buccino. All. Andreoletti.

ARBITRO: Grassi di Forlì

NOTE Ammoniti Emiliano, Varela; Pici, Dragone, Castaldo, Gemignani. Calci d'angolo 8-3 per la Sanremese. Recupero pt 2'; st 5'