Convocata la commissione Sicurezza

TORTONA - Gli scontri fra adolescenti nel centro e oltre - recentemente un episodio ha visto anche preso di mira il sottopassaggio della stazione ferroviaria - stanno degenerando nonostante i divieti di assembramento e il coprifuoco: dopo le segnalazioni dei cittadini l'amministrazione comunale ha risposto convocando per martedì prossimo, 11 maggio alle 17, una riunione ovviamente in forma telematica della commissione Sicurezza.

Nei tre punti in oggetto si discuteranno le linee guida per le aperture dei pubblici esercizi in 'zona gialla' e le modalità dei controlli, l'attività di controllo e prevenzione nei luoghi sensibili del centro storico e dei parchi pubblici da parte delle forze dell'ordine e si esaminerà la mozione presentata dal consigliere Mattirolo sulla sensibilizzazione alla tutela dei pedoni e lo stimolo per la cittadinanza dell'attività all'aria aperta.

Soddisfazione fra le fila di Civica Tortona, che spesso aveva segnalato il fenomeno: "Purtroppo si moltiplicano i casi di violenza e risse in città, anche tra giovani e giovanissimi - dicono sui social - è un allarme sociale di assoluta evidenza che avevamo facilmente previsto, stigmatizzando l'eccessiva esiguità delle risorse in campo e la non sufficiente (e non emergenziale) coordinazione tra forze dell'ordine, enti locali, questure e prefetture (problema nazionale, non certo solo locale), con un eccesso di carico per alcune forze quali i Carabinieri che encomiabilmente svolgono il loro lavoro ventiquattr'ore su ventiquattro cercando di garantire ordine e sicurezza. Abbiamo apprezzato dunque la convocazione della commissione sicurezza del Comune, ove discuteremo, ci si augura nella maniera più fattiva e produttiva possibile, anche di questi problemi".