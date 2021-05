Casale e Hsl, il calendario cambia ancora

ALESSANDRIA - Il calendario della serie D, e di Casale e Hsl Derthona, cambia ancora. Ennesimo spostamento di date, perché troppi sono i recuperi in sospeso, soprattutto per Sanremese (che salterà anche la partita di domenica) e Gozzano, ma anche Chieri. Il Comitato interregionale ha deciso una nuova programmazione, sfruttando tutti i mercoledì liberi per inserire gli incontri rimasti indietro, e ha fatto slittare in avanti la data di conclusione della stagione regolare, al 16 giugno.

Confermato il programma di domenica, 14esima di ritorno. La 15esima, fissata per il 19, slitta a domenica 23, ma il 19 Hsl Derthona sarà in campo, in casa, contro il Gozzano, 11esima di ritorno, non disputata per i casi di covid nella formazione novarese.

Il Casale, invece, ha esaurito i recuperi e scenderà in campo sempre di domenica, a parte l'ultimo atto. Questo il nuovo programma, si spera definitivo: il 23 maggio 15° turno, il 30 16°, il 6 giugno 17°, il 13 18° e il 16, unico mercoledì, il 19° e ultimo.