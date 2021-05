Lesioni personali e atti persecutori al 'rivale' in amore: nei guai 19enne marocchino

TORTONA - Nell’ambito di specifica attività d’indagine connessa ai recenti episodi di aggressioni tra giovani nel centro storico, i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno dato esecuzione a un’ordinanza di obbligo di presentazione alla P.G., emessa dal Tribunale di Alessandria su richiesta della locale Procura che concordava con l’attività d’indagine svolta, nei confronti di un 19enne marocchino per lesioni personali aggravate e atti persecutori. Il giovane dal mese di gennaio 2021, per futili motivi legati alla gelosia verso una ragazza con cui la vittima ha una relazione, aveva posto in essere nei confronti di un coetaneo continue minacce a mezzo social-network nonché aggressioni fisiche mai denunciate, recentemente culminate in lesioni al volto e alla mano sinistra giudicate guaribili in una settimana. Proseguono, nel contempo, mirati controlli nel centro storico al fine di prevenire fenomeni di devianza tra gruppi giovanili.