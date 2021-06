Locale chiuso cinque giorni a Pontecurone

PONTECURONE - Un locale nel territorio comunale è stato chiuso per cinque giorni dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Alessandria per l'accertata mancata esposizione della Scia, del cartello “Vietato Fumare”, la somministrazione di bevande ai non soci oltre alla somministrazione all’interno del circolo prima del 1 giugno, data dalla quale è possibile anche al chiuso.